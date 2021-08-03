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29 сентября, 19:15
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Ведущие специалисты рекламы и фэшн-индустрии страны знакомят студентов колледжа искусств с профессиональными тонкостями

Ведущие специалисты рекламы и фэшн-индустрии страны знакомят студентов колледжа искусств с профессиональными тонкостями

На своих курсах, эксперты столичных дизайн-студий рассказывают об основных принципах визуальной коммуникации и рекламы.

Напомним, региональным министерством культуры в Элисту приглашён известный московский дизайнер Александр  Баяртаев. Вместе с ним своими знаниями посредством онлайн-связи делятся главный креативный дизайнер Fartetch London- глобальной платформы для модной индустрии Полина Хохонова, Представитель другого лондонского агентства Медиа АртсЛаб Александр Попков, старший арт-директор агентства «Слава» Анна Кирасюк и режиссёр  музыкальных клипов Дмитрий Масейкин. Все они – обладатели высших мировых наград в области дизайна.

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