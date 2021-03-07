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26 марта, 15:09
НовостиCOVID-19ОбществоЗдравоохранение

Вакцинация – действенный и оперативный метод защитить организм от последствий коронавируса

Вакцинация – действенный и оперативный метод защитить организм от последствий коронавируса

Врачи неустанно повторяют, что победить окончательно опасный и непредсказуемый вирус можно только сообща. Ведь не так сложно соблюдать элементарные правила безопасности, их эффективность доказывает снижение распространения ковид. Российские ученые внесли бесценный вклад в эту борьбу. Вакцинация – действенный и оперативный метод защитить организм от последствий коронавируса.

В Калмыкии ее прошли более 10 тысяч граждан. И число желающих растет. Запись ведется через портал «Калмдоктор», а также через «Госуслуги», с помощью которых прививку получили уже более двух с половиной тысяч граждан. Еще столько же - посредством живой очереди, коллективных заявок и по горячей линии. Зоя Бармагнанова сегодня побывала на пункте для вакцинации.

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