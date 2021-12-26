В здании бывшей районной администрации в селе Троицкое возобновлены строительно-монтажные работы

После завершения ремонта здесь будет терапевтический участок городской поликлиники. Сейчас, на 1 этаже здания выполнено основание под полы, подготовлен фундамент для возведения новых перегородок. Ведется монтаж труб системы канализации. Напомним, средства на монтаж здания выделены как инвестором, так и региональным бюджетом. Общая сумма контракта составляет около 90 миллионов рублей.