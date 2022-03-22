В Юстинском районе стартовала программа по капремонту школ в рамках национального проекта «Развитие образования»

В этом году по плану в нее включена Цаганаманская СОШ N°2. На первом этапе предстоит демонтаж старых конструкций. А вот какие работы предусмотрены проектом по реконструкции образовательного учреждения, – узнавал Батыр Шобгоров.

В Юстинском районе стартовала программа по капремонту школ в рамках нацпроекта «Развитие образования». В этом году по плану в нее включена Цаганаманская СОШ N°2. На первом этапе предстоит демонтаж старых конструкций. А какие работы предусмотрены проектом по реконструкции образовательного учреждения – узнавал Батр Шовгуров.

Реализация программы подразумевает не только ремонтные работы, но и оснащение школы современным оборудованием. А начнут реконструкцию с демонтажа старых конструкций: планируют создать площади для дополнительных занятий

Фронт работ немалый. Ведь планируется обновить окна, двери, потолки и полы во всех учебных кабинетах, помимо замены кровли. Тот же комплекс работ в актовом зале и пищеблоке. По словам Евгения Хамаева, замглавы Юстинского района, авансовые платежи для закупки стройматериалов подрядчику уже внесены.

Учебный процесс, между тем, не прерывается. У выпускников – впереди Государственная итоговая аттестация, а потому – полным ходом идет подготовка к сдаче ЕГЭ. Кроме того, ведется активная работа по набору первоклассников.

Отрадно, что в оформлении внутреннего пространства школы принимают участие и сами учащиеся.

Обновленная школа с современной инфраструктурой планирует открыть свои двери 1 сентября.