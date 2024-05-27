В Яшкульском районе стартовал муниципальный этап игры «Зарница»

Фото: Яшкуль - энкр мини hазр!

На базе Уттинской СОШ им. В.А. Ширяева прошло открытие» учебных сборов с участием учащихся 10 классов. Основы военной службы для ребят преподают инструкторы республиканского Центра военно-спортивной подготовки «Воин».

В течение пяти дней ребята будут обучаться по направлениям «Огневая подготовка», «Тактическая медицина», «Топография», «Основы пилотирования БПЛА».

Как отметили организаторы, навыки военной подготовки, которыми ребята овладеют во время сборов, обязательно пригодятся будущим защитникам Родины.