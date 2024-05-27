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29 мая, 08:00
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В Яшкульском районе стартовал муниципальный этап игры «Зарница»

В Яшкульском районе стартовал муниципальный этап игры «Зарница»

Фото: Яшкуль - энкр мини hазр!

На базе Уттинской СОШ им. В.А. Ширяева прошло открытие» учебных сборов с участием учащихся 10 классов. Основы военной службы для ребят преподают инструкторы республиканского Центра военно-спортивной подготовки «Воин».

В течение пяти дней ребята будут обучаться по направлениям «Огневая подготовка», «Тактическая медицина», «Топография», «Основы пилотирования БПЛА».

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Как отметили организаторы, навыки военной подготовки, которыми ребята овладеют во время сборов, обязательно пригодятся будущим защитникам Родины.

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