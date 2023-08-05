8 августа, 08:57
В Яшкульском районе прокуратура направила в суд уголовное дело о смертельном ДТП, совершенном лицом в состоянии опьянения
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Прокуратура Яшкульского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего жителя Ивановской области.
По версии следствия, в июне 2023 года водитель автомобиля марки «Шевроле Круз», находясь в состоянии опьянения и двигаясь по федеральной автомобильной дороге Р-216 «Астрахань – Элиста - Ставрополь», на 247 км. автодороги выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем марки «Ниссан Мурано».
Фото: Прокуратура Республики Калмыкия