8 апреля, 08:31
 14 °C
83,29
76,25
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
8 апреля, 10:22
НовостиСельское хозяйствоЭкология

В Яшкульском районе готовятся к нашествию саранчи

В Яшкульском районе готовятся к нашествию саранчи

Фермеры и руководители сельхозпредприятий уже продумывают мероприятия по защите сельхозугодий от насекомых. Это проблема возникает ежегодно. Вредители выедают пастбища, уничтожают всю растительность.

По итогам обсуждения принято решение уделить особое внимание мониторингу распространения саранчи. Фермерам рекомендовали проводить обследования своих земель и в случае необходимости использовать средства для обработки пастбищ.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия