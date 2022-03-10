В Яшкульском районе готовятся к нашествию саранчи

Фермеры и руководители сельхозпредприятий уже продумывают мероприятия по защите сельхозугодий от насекомых. Это проблема возникает ежегодно. Вредители выедают пастбища, уничтожают всю растительность.

По итогам обсуждения принято решение уделить особое внимание мониторингу распространения саранчи. Фермерам рекомендовали проводить обследования своих земель и в случае необходимости использовать средства для обработки пастбищ.