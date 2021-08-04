В Яшалтинском районе прокуратура добивается восстановления прав ребенка-инвалида на льготное обеспечение лекарственным средством

Дело в том, что несовершеннолетнему жителю села Эсто-Алтай, являющемуся инвалидом третьей группы при обращении в районную больницу было отказано в получении препарата « Энбрел».

Такая ситуация сложилась, в связи с отсутствием лекарственного средства в аптечном управлении, из-за проблем с закупками в профильном министерстве, сообщили представители надзорного органа.