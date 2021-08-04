2 октября, 15:27
 13 °C
84,46
72,92
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
2 октября, 18:16
НовостиЗдравоохранениеКриминал

В Яшалтинском районе прокуратура добивается восстановления прав ребенка-инвалида на льготное обеспечение лекарственным средством

В Яшалтинском районе прокуратура добивается восстановления прав ребенка-инвалида на льготное обеспечение лекарственным средством

 Дело в том, что несовершеннолетнему жителю села Эсто-Алтай, являющемуся инвалидом третьей группы при обращении в районную больницу было отказано в получении препарата « Энбрел».

 Такая ситуация сложилась, в связи с отсутствием лекарственного средства в аптечном управлении, из-за проблем с закупками в профильном министерстве, сообщили представители надзорного органа.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия