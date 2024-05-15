В Яшалте благоустраивают Пушкинскую аллею

Она находится между улицей Городовикова и переулком Школьным. Этот проект станет логическим продолжением благоустройства набережной.

В ней будет расположена уютная прогулочная зона для жителей и гостей, эстетичная планировка, тротуарные дорожки, хорошее освещение и живописный перелив водных потоков, через которые будут раскинуты небольшие мостики.

Задача - максимально сохранить целостность природы, добавив колорита времён Золотого века в современной интерпретации – отметил Глава РМО Алдар Лиджиков.