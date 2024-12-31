В вузах начнёт действовать обновлённая система образования с 2026 года

К этому времени Минобрнауки РФ подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты, пишут «РИА Новости».

Новая модель высшего образования будет предусматривать три уровня обучения:

- базовое высшее (4-6 лет),

- специализированное высшее (1-3 года),

- аспирантура.

Эта система заменит уже существующие программы бакалавриата и магистратуры. Дипломы нынешних выпускников-бакалавров не потеряют своей значимости. А студенты, которые поступили по действующим программам, завершат обучение по прежнему учебному плану.