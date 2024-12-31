7 января, 13:46
В вузах начнёт действовать обновлённая система образования с 2026 года
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К этому времени Минобрнауки РФ подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты, пишут «РИА Новости».
Новая модель высшего образования будет предусматривать три уровня обучения:
- базовое высшее (4-6 лет),
- специализированное высшее (1-3 года),
- аспирантура.
Эта система заменит уже существующие программы бакалавриата и магистратуры. Дипломы нынешних выпускников-бакалавров не потеряют своей значимости. А студенты, которые поступили по действующим программам, завершат обучение по прежнему учебному плану.