7 января, 16:48
 3 °C
106,1
101,68
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
7 января, 13:46
НовостиСобытиеОбразование

В вузах начнёт действовать обновлённая система образования с 2026 года

В вузах начнёт действовать обновлённая система образования с 2026 года

К этому времени Минобрнауки РФ подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты, пишут «РИА Новости».

Новая модель высшего образования будет предусматривать три уровня обучения:

- базовое высшее (4-6 лет),

- специализированное высшее (1-3 года),

- аспирантура.

Эта система заменит уже существующие программы бакалавриата и магистратуры. Дипломы нынешних выпускников-бакалавров не потеряют своей значимости. А студенты, которые поступили по действующим программам, завершат обучение по прежнему учебному плану.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия