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27 июля, 12:54
НовостиГосударство

В военкомате Калмыкии идет приём заявок от кандидатов для включения в мобилизационный резерв Вооруженных сил страны

В военкомате Калмыкии идет приём заявок от кандидатов для включения в мобилизационный резерв Вооруженных сил страны

Указ об этом подписан президентом. Согласно контракту, раз в год гражданин будет призван на военные сборы, ему предстоит пройти комплексную подготовку в течение 20 дней. При самом минимальном звании, за это будет полагается разовая выплата более 17-ти тысяч рублей, и далее почти по четыре тысячи ежемесячно в течение года. Заключение контракта – добровольная процедура. Причём стать резервистом могут как служившие, так и те, кто по объективным причинам не призывался.

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