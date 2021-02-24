В текущем году в регионе отремонтируют 108 км региональных трасс и 20 км дорог местного значения

В настоящий момент по семи региональным объектам проведены открытые конкурсы и уже определены подрядные организации, которые займутся ремонтом конкретных участков автотрасс.

По Элистинской городской агломерации определены подрядчики по четырем улицам: Пашкова, Номинханова, Гоголя и Островского.

По остальным одиннадцати объектам планируется заключить контракты до конца апреля текущего года.

По запланированным к реализации в текущем году, готовность проектно-сметной документации, формирование пообъектных трехлетних планов дорожных работ обсудили члены проектной группы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».