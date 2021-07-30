В Тамбовской области столкнулись два автомобиля из Калмыкии

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области, все пассажиры были жителями Калмыкии. Четверо человек, движущихся в автомобиле "Хонда Аккорд", направлялись в Элисту из Москвы, на встречу им ехал микроавтобус "Хендай Старекс", пассажиры которого являлись вахтовыми рабочими. Трагедия произошла сегодня в 5 часов утра в Сампурском районе. В результате ДТП два пассажира - мужчина и женщина - погибли на месте аварии, третий скончался в машине скорой помощи по дороге в лечебное учреждение. Их личные данные устанавливаются. Травмы получили 9 человек, им уже оказана медицинская помощь.



На место также своевременно прибыли группы полиции, МЧС, руководство и сотрудники ГИБДД области. Причина произошедшего устанавливается.