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13 января, 21:47
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В связи со снегопадом и сильным ветром, в калмыцкой столице, Кетченеровском и Городовиковском районах введен режим повышенной готовности

В связи со снегопадом и сильным ветром, в калмыцкой столице, Кетченеровском и Городовиковском районах введен режим повышенной готовности

Неблагоприятные метеоусловия продержатся в Калмыкии до завтра. Региональный гидрометцентр прогнозирует усиление западного ветра, метель и понижение температуры до 19 градусов. 

Чем обернулась непогода для жителей Калмыкии, и все ли службы оказались к ней готовы? Подробности в материале нашего корреспондента Дарьи Ганцуковой

 

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