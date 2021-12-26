13 января, 21:47
В связи со снегопадом и сильным ветром, в калмыцкой столице, Кетченеровском и Городовиковском районах введен режим повышенной готовности
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Неблагоприятные метеоусловия продержатся в Калмыкии до завтра. Региональный гидрометцентр прогнозирует усиление западного ветра, метель и понижение температуры до 19 градусов.
Чем обернулась непогода для жителей Калмыкии, и все ли службы оказались к ней готовы? Подробности в материале нашего корреспондента Дарьи Ганцуковой