В связи со снегопадом и сильным ветром, в калмыцкой столице, Кетченеровском и Городовиковском районах введен режим повышенной готовности

Неблагоприятные метеоусловия продержатся в Калмыкии до завтра. Региональный гидрометцентр прогнозирует усиление западного ветра, метель и понижение температуры до 19 градусов.

Чем обернулась непогода для жителей Калмыкии, и все ли службы оказались к ней готовы? Подробности в материале нашего корреспондента Дарьи Ганцуковой