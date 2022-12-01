В столице Калмыкии устанавливают причины пожара в одном из общежитий

Он произошёл в доме №4 Б в 1-ом микрорайоне. Это уже 3-е с начала года крупное возгорание. Пожар произошел между 12:00 и 13:00 часами на 5 этаже в помещении, где располагалась кухня. Она была закрыта на замок. Горела мебель и предметы быта, которые были сложены вместе. В ходе ликвидации пожара эвакуировано было 8 человек. Они отказались от пребывания в пункте временного размещения.

В настоящее время, сообщает телеграмканал администрации Элисты, при содействии Управления жилищно-коммунального хозяйства и Управляющей компании, в здании восстановлено тепло, газо, водо и электроснабжение.

В столичном муниципалитете сегодня состоялось внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В нем приняли участие сотрудники прокуратуры, МЧС, полиции и руководители структурных подразделений Администрации Элисты.

По предварительным данным, пожар возник в результате поджога. Правоохранительные и надзорные органы в настоящее проводят проверку для установления всех деталей произошедшего.

Фото: t.me/gorodelista08