В степном регионе открыт сезон охоты. Росгвардейцами организованы профилактические мероприятия

Их цель - пресечь факты браконьерства и нарушения правил применения и транспортировки оружия. Правоохранители проверили более 50 владельцев огнестрельного оружия, которые осуществляли любительскую охоту, на предмет наличия у них разрешительных документов и охотничьей путевой документации.

Сотрудники напоминают всем любителям охоты, что нарушители правил могут не только понести административное наказание, но и лишиться лицензии на хранение и ношение оружия.