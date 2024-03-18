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20 марта, 09:07
Новости

В степном регионе открыт сезон охоты. Росгвардейцами организованы профилактические мероприятия

В степном регионе открыт сезон охоты. Росгвардейцами организованы профилактические мероприятия

Их цель - пресечь факты браконьерства и нарушения правил применения и транспортировки оружия. Правоохранители проверили более 50 владельцев огнестрельного оружия, которые осуществляли любительскую охоту, на предмет наличия у них разрешительных документов и охотничьей путевой документации.

Сотрудники напоминают всем любителям охоты, что нарушители правил могут не только понести административное наказание, но и лишиться лицензии на хранение и ношение оружия.

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