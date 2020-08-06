В степной столице отметили Международный день светофора

Правила ПДД нужно знать с самого детства. В этом уверены организаторы детского праздника. Площадкой для мероприятия выбрали один из популярных столичных парков отдыха. В формате конкурсов и викторин, а также различных заданий, ребятам провели необычные внеклассные уроки. Но главное – школьники смогли запомнить основные навыки нахождения на дороге. Подробности в материале Церена Банинова.

Громкая весёлая музыка, танцы от аниматоров и викторины на знание правил дорожного движения. Такая атмосфера царила на празднике, посвящённом появлению первого светофора. Счастливые улыбки и смех детей, которые с удовольствием участвовали во всех конкурсах - прямое доказательство актуальности просветительской акции.

По словам родителей, знания в игровом формате дети усваивают лучше. А атмосфера праздника только усиливает тягу к постижению чего-то нового. И закрепляют полученный опыт. К примеру, дети теперь знают, что за бесперебойным и безопасным движением автомобилей в Элисте следят новые светофоры – они способны автоматически менять режим работы, в зависимости от плотности трафика. А в условиях большого транспортного потока, изучение правил становится только актуальнее.

За 6 месяцев надзора, сотрудники ГИБДД выявили 90 фактов проезда на красный сигнал светофора. Это только укрепляет уверенность организаторов праздника в том, что, даже если вы не водитель, знать правила, в целях собственной безопасности – необходимо. Как для взрослого, так и для ребёнка.