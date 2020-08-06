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10 августа, 13:34
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В Элисте состоялся турнир, посвящённый объединению и дружбе молодёжи Яшкульского района

В Элисте состоялся турнир, посвящённый объединению и дружбе молодёжи Яшкульского района

В мероприятии принимали участие 8 команд разного возраста, в самой старшей из них играли футболисты 35-ти лет и старше, а в самой младшей – восемнадцатилетние спортсмены. Среди тех, кто выходил на поле - команды из посёлков Цаган-Усн и Гашун. В результате зрелищных и захватывающих матчей, победа досталась команде 2000-го года, второе место взяли гашунцы, почётная бронза оказалась в руках самой возрастной команды.

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