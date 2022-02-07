В силу вступил новый закон о строительстве жилых домов на землях сельхозназначения

Необходимо соблюдать ряд условий. В частности, жилая застройка не должна составлять свыше пятисот квадратных метров. Ее площадь должна занимать не более четверти от территории. О нововведении - в материале нашего корреспондента Зои Бармагнановой.

Фермер Санал Менкеев теперь сможет осуществить свою мечту. Он не намерен откладывать возведение дома в долгий ящик. Будущий объект капитального строительства тоже войдет в состав имущества КФХ, как и хозяйственные сооружения, и аграрная техника.

Нововведение касается только официально зарегистрированных крестьянско-фермерских хозяйств. Начать строительство на сельхозугодиях можно уже с этого месяца. Однако, предусмотрен ряд ограничений. Запрещено возводить коттеджи. Это может быть жилой дом площадью не более пятисот квадратных метров и не выше трех этажей.

Владельцы домов, уже построенных на территории крестьянско-фермерских хозяйств, но не зарегистрированных как жилые строения, могут поставить их на кадастровый учет и оформить право собственности при соблюдении всех условий нового закона. При регистрации следует воспользоваться «дачной амнистией». Дом оформляется в органах Росреестра по месту нахождения объекта.

Новый закон имеет высокую социальную значимость. Он позволит сформировать новый класс успешных предпринимателей, и дает шанс животноводам не только эффективно вести дело, но и чувствовать себя настоящими хозяевами своей земли.