В село Вознесеновка Целинного района пришла долгожданная живительная влага. Сегодня был дан официальный старт водоснабжению

Для этого выполнены все технические работы. А в домах она появится, как заверяют в администрации РМО, до конца года. Но для этого нужно соблюсти ряд условий.

Воду жители села Вознесеновка ждали более 20 лет, рассказывает Аминат Дулич. Два года назад она оборудовала ванную комнату. Высадила ели. С приходом живительной влаги, их во дворе станет больше. Раньше не было возможности использовать всю придомовую площадь в 16 соток, говорит она.

Если прежде люди пили привозную воду из Элисты и платили за одну водовозку 1100 рублей, то совсем скоро смогут пользоваться централизованной. Но только после того, как здесь создадут предприятие, которое будет отвечать за подачу живительной влаги населению. Тогда и установят тариф. Изначально Вознесеновку должны были подключить к Ики-Бурульскому групповому водопроводу, но сейчас объект не работает, поэтому было принято решение подавать воду из города в эти резервуары по 160 кубометров, говорит директор управления по эксплуатации групповых водопроводов Владимир Агеев.

Обеспечить жителей Вознесеновки водой поручил Глава региона Бату Хасиков. Дело в том, что сельчане с этой просьбой обратились к нему во время прямой линии. Напомним, здесь уже построены подводящий водовод и разводящие сети по улицам. Теперь собственникам жилья осталось подключить систему к домам за счет личных средств. По словам заместителя председателя Правительства Нарана Кюкеева, нужно использовать все возможные механизмы для решения проблемы с водой в регионе.

Реализация проекта «Чистая вода» позволит поэтапно обеспечить как можно больше населенных пунктов республики живительной влагой. В Целинном районе без нее остаются три поселка: Ялмта, Чагорта и Найнтахн. Этот вопрос также на контроле администрации РМО.