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20 февраля, 14:39
НовостиСтроительство

В селе Яшалта в этом году будет благоустроена новая общественная территория

В селе Яшалта в этом году будет благоустроена новая общественная территория

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»  в районном центре появится детская площадка. Как сообщает пресс-служба администрации района, сейчас на объекте ведутся строительные работы.

В прошлом году вовремя онлайн-голосования яшалтинцы активно выбирали из двух вариантов дизайн-проектов детской площадки, она появится на территории парка в центре села.

Между тем, яшалтинцы первыми в республике в этом году приступили к благоустройству общественного пространства. В настоящее время выполнена установка бортовых камней, вертикальная планировка, разработан грунт под бордюрный камень, ведется подготовка под плиточное покрытие.

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