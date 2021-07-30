14 сентября, 15:32
В селе Яшалта будут построены новые сооружения водоподготовки и объекты водоснабжения
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Также в районном центре проведут реконструкцию сетей. Стоимость строительства составит 150 миллионов рублей. Как сообщили сегодня в региональном министерстве ЖКХ и энергетики, соответствующее соглашение о предоставлении субсидии заключено между Правительством республики и Минстроем России.
Работы будут осуществляться в рамках федерального проекта «Чистая вода». Кроме того, к 2023 году запланированы мероприятия по развитию водоснабжения села Ульяновское.