В селе Матросово возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя

Следствием установлено, что днем 29 апреля 2024 года в одном из домовладений, расположенных по улице Пролетарской в селе Матросово, подозреваемый нанес множественные ножевые ранения в область грудной клетки, живота и шеи ранее знакомому односельчанину, после чего скрылся с места происшествия. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В кратчайшие сроки мужчина 1964 года рождения был задержан. По ходатайству следователя судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Жителю Яшалтинского района предъявлено обвинение, свою вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме.

По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы, а также проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Следком Калмыкии