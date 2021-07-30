В селе Красный Партизан Яшалтинского района построили детскую спортивную площадку

А всё благодаря участию Администрации СМО в конкурсном отборе на реализацию социально значимых проектов, которые предлагают местные жители.

По итогам подписано соглашение с Министерством финансов региона о предоставлении субсидии.

Новый объект в 160 квадратных метров с резиновым покрытием, лавочками, тренажерами радует всех: детей, молодежь и взрослых. А главное – все больше местных жителей занимаются спортом и приобщаются к здоровому образу жизни.