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1 февраля, 08:48
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В селах Яшалта и Ульяновское Яшалтинского района завершено строительство объектов водоснабжения

В селах Яшалта и Ульяновское Яшалтинского района завершено строительство объектов водоснабжения

Работы проводились по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». В рамках проведённых работ в этих населенных пунктах, имеющих один водозабор, построили новый пруд-накопитель, станцию водоподготовки, установили новые резервуары чистой воды и башни Рожновского для повышения давления и подачи воды в распределительные сети.

Всё это обеспечит качественной питьевой водой 6,5 тысяч местных жителей. Также в рамках федерального проекта в этом году продолжается строительство еще 3 объектов водоснабжения в Лагани, п. Цаган Амане и в Троицком.

Фото: МинЖКХ и энергетики Калмыкии

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