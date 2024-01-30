В селах Яшалта и Ульяновское Яшалтинского района завершено строительство объектов водоснабжения

Работы проводились по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». В рамках проведённых работ в этих населенных пунктах, имеющих один водозабор, построили новый пруд-накопитель, станцию водоподготовки, установили новые резервуары чистой воды и башни Рожновского для повышения давления и подачи воды в распределительные сети.

Всё это обеспечит качественной питьевой водой 6,5 тысяч местных жителей. Также в рамках федерального проекта в этом году продолжается строительство еще 3 объектов водоснабжения в Лагани, п. Цаган Амане и в Троицком.

Фото: МинЖКХ и энергетики Калмыкии