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11 января, 10:16
НовостиСобытиеКриминал

В Сарпинском районе возбуждено уголовное дело по угону автомобилей

В Сарпинском районе возбуждено уголовное дело по угону автомобилей

В праздничные дни в полицию Сарпинского района обратились трое местных жителей, являющихся владельцами транспортных средств.

Проснувшись утром 1 января 2025 года, двое хозяев не обнаружили свои машины во дворе, а третий обнаружил на своих авто следы от взлома.

Был проведен комплекс розыскных мероприятий, в ходе которых были установлено, что неизвестный совершил угон автомобиля ВАЗ-2114 с ул.Хулхутинской с.Садовое, но, в последующем пригнал его на место, после этого угнал со двора дома на ул.Альбаевой «Ладу-Ниву», но по дороге не справился с управлением и съехал на машине в кювет, где благополучно ее и бросил. После неудачной поездки угонщик покусился еще на два автомобиля: «Газель» и «Ладу-Приора», припаркованные в одном дворе на ул.Кирова.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к угонам причастен местный житель, который совершал правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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