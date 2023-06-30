В русском театре в новом сезоне появится малая сцена

Благодаря победе в региональной программе «Творческие люди» нацпроекта «Культура» откроется творческая мастерская «Театр на столе». В рамках проекта будет организовано новое арт-пространство, в котором будут проходить представления для 20-25 человек.

Специально для показа в творческой мастерской будет создан интерактивный спектакль по мотивам русских и калмыцких сказок для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщается в соцсетях русского театра.