В Ростове-на-Дону завершился чемпионат ЮФО и СКФО по классическому пауэрлифтингу

Результаты калмыцкой сборной впечатляют!

В открытой возрастной группе среди женщин 1-е место в весовой категории до 52 кг заняла Анна Комлаева. Серебро в своих весовых категориях завоевали - Мээримай Ванкиева, Ирина Хаваева и Екатерина Ефимова. Это позволило женской сборная Калмыкии занять 3 общекомандное место.

Среди мужчин в открытой возрастной группе бронзу завоевали Алексей Дарбаков и Амир Рахметов. А в ветеранской номинации 40-49 лет признан лучшим в весовой категории до 120 кг Игорь Ремишевский, став также бронзовым призером в абсолютном зачете.

Кроме того, очки в копилку сборной Калмыкии принесли спортсмены Мария Моргунова и Руслан Нарин-Шаринов.

К соревнованиям спортсменов готовили тренеры - мастер спорта СССР по тяжелой атлетике Геннадий Зайцев и мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Елену Никифорова.

Фото: Игорь Ремишевский