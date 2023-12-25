26 декабря, 15:57
 8 °C
101,58
91,97
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
26 декабря, 08:58
НовостиСобытиеСпорт

В Ростове-на-Дону завершился чемпионат ЮФО и СКФО по классическому пауэрлифтингу

В Ростове-на-Дону завершился чемпионат ЮФО и СКФО по классическому пауэрлифтингу

Результаты калмыцкой сборной впечатляют!

В открытой возрастной группе среди женщин 1-е место в весовой категории до 52 кг заняла Анна Комлаева. Серебро в своих весовых категориях завоевали - Мээримай Ванкиева, Ирина Хаваева и Екатерина Ефимова. Это позволило женской сборная Калмыкии занять 3 общекомандное место.

Среди мужчин в открытой возрастной группе бронзу завоевали Алексей Дарбаков и Амир Рахметов. А в ветеранской номинации 40-49 лет признан лучшим в весовой категории до 120 кг Игорь Ремишевский, став также бронзовым призером в абсолютном зачете.

Кроме того, очки в копилку сборной Калмыкии принесли спортсмены Мария Моргунова и Руслан Нарин-Шаринов.

К соревнованиям спортсменов готовили тренеры - мастер спорта СССР по тяжелой атлетике Геннадий Зайцев и мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Елену Никифорова.

Фото: Игорь Ремишевский

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия