В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за педофилию

"Это решение поддерживает общество, нам всем важно защитить наших детей от насилия. Неоднократно говорил и повторю еще раз: педофилов необходимо наказывать максимально жестко, делать все, чтобы не допустить рецидивов", - написал в своем Telegram-канале Вячеслав Володин.

️Он также напомнил, что теперь появились отягчающие обстоятельства, если насилие совершено лицом, проживающим с ребенком, несущим обязанности по содержанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего или тем, кто работает в сфере образования.