В России планируют ввести крупные штрафы за «затирание» крестов на изображениях храмов

Комитет Госдумы принял соответствующий законопроект. Летом 2025 года уже вступил в силу закон, запрещающий изображать культовые здания без религиозных символов (в том числе в СМИ и рекламе). Однако, как сообщает ТАСС со ссылкой на депутатов, объекты религиозного назначения продолжают показывать без крестов и других атрибутов.

Новый законопроект предусматривает штрафы: для граждан — от 5 до 30 тысяч рублей или обязательные работы до 120 часов; для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей; для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.