В России хотят освободить пенсионеров от налогов

Это касается тех, кто работает. В Госдуме предложили не облагать налогами накопительную часть пенсий. Это повысит финансовое благосостояние граждан.

На данный момент работающий пенсионер получает как страховую, так и накопительную выплату. Последняя рассматривается в качестве дохода, подлежащего налогообложению.

Депутаты подчеркнули, что такая практика приводит к двойному налогу. А это несправедливо в условиях инфляции.