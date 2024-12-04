5 декабря, 18:31
 0 °C
109,78
103,38
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
3 декабря, 16:31
НовостиСобытие

В России хотят освободить пенсионеров от налогов

В России хотят освободить пенсионеров от налогов

Это касается тех, кто работает. В Госдуме предложили не облагать налогами накопительную часть пенсий. Это повысит финансовое благосостояние граждан.

На данный момент работающий пенсионер получает как страховую, так и накопительную выплату. Последняя рассматривается в качестве дохода, подлежащего налогообложению.

Депутаты подчеркнули, что такая практика приводит к двойному налогу. А это несправедливо в условиях инфляции.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия