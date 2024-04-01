В Республику планируют завезти около 1 тыс. особей краснокнижной дрофы

Как сообщил министр природных ресурсов региона Очир Джамбинов, выпуск намечен на апрель и август. Он напомнил, что старт данному проекту был дан осенью прошлого года. Тогда в Яшкульский район и была доставлена авиарейсом первая партия птиц из Эмиратского центра в Узбекистане. Эти 20 особей и обживают сегодня калмыцкие степи.

Министр отметил, что в феврале представители Минприроды Калмыкии посетили Центр в Узбекистане для укрепления партнерства и обмена опытом. Арабская сторона подтвердила интерес и намерение создать подобный питомник по разведению дрофиных в Российской Федерации на территории Калмыкии за свой счет.

Фото: Минприроды Калмыкии