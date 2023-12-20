В Республиканском Центре переливания крови состоялась торжественная церемония награждения

26 -ти добровольцам вручили нагрудный знак Почётного донора России. Отметим, что столь высокое звание присваивают пациентам, сдавших биоматериал более 40 раз. Иногда-это единственный шанс спасения жизни других. Особенно это касается тех, кто страдает страшным недугом, как герой нашего следующего видеоматериала Вячеслав Панасенко, который получил аутологичную трансплантацию, то есть ему ввели его собственные стволовые клетки.

Такой вид хирургического вмешательства применяется при лечении опухолевых заболеваний системы крови, например, множественной миеломы, лимфом.