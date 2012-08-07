В Республиканской спортивной школы олимпийского резерва новый руководитель

С первой ступеньки и до самого верха. Новым директором РКСШОР стал 30-летний Максим Тюмидов. На новом месте и привычно, и, в то же время, немного не по себе молодому руководителю. Заметно, что Максим Тюмидов еще привыкает к креслу директора. Первый шаг к высокому посту - в шесть лет, в этом возрасте он впервые пришел в спортивную школу в секцию по футболу. Здесь Максим занимался до 17 лет, затем, здесь же, прошел курсы молодых арбитров, после окончания которых - трудился судьёй на матчах второго дивизиона России по футболу и параллельно работал методистом. Не забывал и про учебу, окончил ВУЗ и получил диплом экономиста-менеджера. Но по специальности не довелось поработать, все мысли его были только об игре с мячом.

Карьера пошла вверх в 2018 году. Тогда молодого человека назначили заместителем руководителя школы олимпийского резерва. А февраль 2021 года принес новое назначение – директором. Теперь уже во главе спортивного учреждения Максиму Александровичу необходимо давать высокий результат на турнирах и соревнованиях и решать текущие задачи, коллектив из 12 тренеров, у которых занимается около 350 воспитанников, требует постоянного внимания.

Знают нового директора и воспитанники, но не как руководителя, а как требовательного завуча.

Как отмечают все, кто работает с Максимом Тюмидовым, он всегда ответственно относится к тому, что делает. С таким подходом и коллективом спортивная общественность вправе ждать от Республиканской школы олимпийского резерва по футболу новых побед и ярких звезд. Будем надеяться, что они, наверняка, скоро появятся, ведь спортивные успехи - это 1 процент таланта и очень много труда.