В ресбольнице назначен новый главный врач

Саглар Чумпинова сегодня утверждена главным врачом. Она является выпускницей Волгоградского государственного медуниверситета. В республике же начала трудовую деятельность врачом функциональной диагностики. С 2015-2020 годы работала заведующей терапевтическим отделением. В 2020 году назначена на должность заместителя главного врача по медицинской части.

С июля 2023 г. по настоящее время исполняла обязанности главного врача. Имеет региональные и федеральные награды.

Сообщила пресс-служба ресбольницы им.П.П.Жемчуева.