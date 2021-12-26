В Ресбольнице имени Жемчуева провели сложнейшую операцию по сохранении руки

Ее чуть не лишился житель Саратова в результате ДТП. Оно произошло на территории Калмыкии. Местные врачи впервые столкнулись с такой непростой задачей. Им предстояло сделать практически невозможное. Сегодня со счастливчиком встретилась наш корреспондент Ялман Каджаева.

31-летний водитель Максим Мухин с ужасом вспоминает то, что с ним произошло в ночь с 28 на 29 декабря. По дороге из Саратова в Махачкалу его большегруз попал в ДТП в Яшкульском районе. Мужчину сразу доставили в Республиканскую больницу.

По словам врачей, ответственность была очень высокой, но коллективным решением они, всё же, попытались дать шанс пациенту на полноценную жизнь. За несколько часов бригада травматологов-хирургов провела сложнейшую операцию. Конечность собирали буквально по кусочкам.

Сейчас жителя Саратова готовят к выписке. Вернуться к активной работе Максим Мухин пока не сможет. По словам специалистов, впереди у него ещё несколько операций и длительный реабилитационный период.