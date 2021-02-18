В регионе выявлены несоответствия молочной продукции нормативным требованиям

Восемь случаев несоответствия молочной продукции нормативным требованиям выявлено за месяц региональным Управлением Россельхознадзора.

В ходе проведения ветеринарного лабораторного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции было отобрано 14 проб в 8-ми дошкольных и школьных учреждениях региона. В результате, в молоке, масле и сметане 7-ми различных производителей были обнаружены растительные масла и антибиотики.