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24 сентября, 11:41
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В регионе стартовала экспедиция по поискам останков погибших в степях партизан.

В регионе стартовала экспедиция по поискам останков погибших в степях партизан.

Она объединила около 120 поисковиков Калмыкии, Астрахани, Волгограда, Новороссийска, Ставрополя и Москвы.

Особое внимание отрядами уделяется маршрутам разведывательно-диверсионных групп 28-й Армии и партизанских отрядов, действовавших в тылу врага осенью 1942 года. Специально обученные команды в условиях сложного рельефа местности, на котором было сложно укрыться, встали на защиту советские солдаты.

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