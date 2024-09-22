В регионе стартовала экспедиция по поискам останков погибших в степях партизан.

Она объединила около 120 поисковиков Калмыкии, Астрахани, Волгограда, Новороссийска, Ставрополя и Москвы.

Особое внимание отрядами уделяется маршрутам разведывательно-диверсионных групп 28-й Армии и партизанских отрядов, действовавших в тылу врага осенью 1942 года. Специально обученные команды в условиях сложного рельефа местности, на котором было сложно укрыться, встали на защиту советские солдаты.