В регионе продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции

Особое внимание – жителям старше 65 лет и инвалидам. Теперь у пожилых и маломобильных граждан, появилась возможность получить прививку на дому. Для этого начали работу 15 мобильных выездных бригад: 3 - в Элисте и 12 - в районах.

Об этом сообщили в Минздраве Калмыкии. Напомним, на сегодняшний день прививку от коронавируса получили более 72 тысяч человек, что составляет 45% от установленного ведомством плана.