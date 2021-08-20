В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе отремонтировано 150 километров на 59 объектах

Сегодня в Сочи в рамках научно-практической конференции, посвященной нацпроекту «Безопасные качественные дороги», внимание участников было акцентировано и на реализации программы «Региональная и местная дорожная сеть».

В этом году предстоит освоить 107 миллиардов рублей федеральных средств. В режиме видеоконференцсвязи за ходом дискуссии следили вице-премьер Наран Кюкеев и заместитель профильного министра Санал Валетов. За последние два года, по их данным, в рамках нацпроекта в регионе отремонтировано 150 километров на 59 объектах. Из них – 39 в столичной агломерации. Масштабные работы продолжатся.