В рамках Экономического форума «Элиста -2024. Мой бизнес» состоялась секция «Международные молодежные клубы: идеи, направления и перспективы».

Как сообщают в Агентстве по делам молодежи РК, на заседании круглого стола собрались участники из различных сфер: студенты, работающая молодежь, представители Движения Первых, Российских студенческих отрядов и сотрудники, реализующие молодежную политику в регионе, включая сотрудников Отделения Национального банка по Республике Калмыкия.

На открытии секции руководитель Агентства по делам молодежи РК Камиль Маркеев сказал: «Мы продолжаем нести идеологию Всемирного фестиваля молодежи и хотим, чтобы наши ребята имели возможность всесторонне развиваться. Сегодня в Доме молодежи собрались представители экономического блока, культурной составляющей, а также проходят патриотические мероприятия с главной целью - развивать молодежь и приучать ее к активной жизни».

Модератором секции выступил президент СРО Ассоциации работодателей культуры и искусства, вице-президент Межрегиональной общественной организации «Профсоюз каскадеров», главный редактор журнала «Детейлинг/Тюнинг/Стайлинг» Василий Чернышов. В работе секции приняли участие глава АМС Fight Nights Камил Гаджиев, Тимур Тургенбаев - заместитель генерального директора АО «САГА Технологии», президент Федерации кикбоксинга Тамбовской области Алексей Гукин.

Большой интерес у присутствующих вызвал проект студента Чингиза Шуграева. Это мобильное приложение электронного путеводителя, которое, предоставляя информацию о достопримечательностях и инфраструктуре Калмыкии, значительно упрощает пребывание туристов в регионе.

Два меморандума подписные в рамках тематической секции. Первый меморандум подписан с Ассоциацией детейлинга и автомобильных моек, председателем правления которого является Василий Чернышов. Стороны договорились о совместном развитии молодежной политики на базе Дома молодежи имени Героя Советского Союза Б.Б. Городовикова. Второй - с автором молодежного проекта Камилом Гаджиевым. Проект касается создания и развития инфраструктуры на базе Дома молодежи, в частности, плана по строительству корта для падел-тенниса.

Как считают молодые участники, Экономический форум, проводимый в республике в пятый раз, продолжает объединять представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества для обсуждения актуальных вопросов развития региона. С каждым новым событием форум укрепляет позиции Калмыкии как центра молодежных инициатив и культурного обмена, расширяя горизонты для будущих поколений.

Фото: Правительство Республики Калмыкия