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2 декабря, 15:06
НовостиСельское хозяйство

В районах Калмыкии проходит сложный и ответственный период подготовки скота к зимовке

В районах Калмыкии проходит сложный и ответственный период подготовки скота к зимовке

От того, насколько успешно она пройдёт, зависит благосостояние фермеров.

К примеру, в Сарпинском районе, к этой поре готовятся заранее. В фермерском хозяйстве Магомеда Галакова, который содержит 1 800 голов баранов, уже создана прочная кормовая база, все помещения для содержания скота отремонтированы и утеплены. А это значит, можно надеяться  на то, что предстоящий зимний сезон пройдёт гладко и без существенных потерь.

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