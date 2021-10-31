В районах Калмыкии проходит сложный и ответственный период подготовки скота к зимовке

От того, насколько успешно она пройдёт, зависит благосостояние фермеров.

К примеру, в Сарпинском районе, к этой поре готовятся заранее. В фермерском хозяйстве Магомеда Галакова, который содержит 1 800 голов баранов, уже создана прочная кормовая база, все помещения для содержания скота отремонтированы и утеплены. А это значит, можно надеяться на то, что предстоящий зимний сезон пройдёт гладко и без существенных потерь.