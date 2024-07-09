В продаже уже появились первые арбузы
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Но специалисты регионального управления Роспотребнадзора рекомендуют придерживаться нескольких простых правил при выборе полосатого лакомства. Их лучше не покупать вдоль автодорог из необорудованных торговых мест. Они могут впитать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.
И еще строго запрещено вырезать кусочек на пробу, так как частички почвы, пыль могут попасть внутрь плода, что может привести к кишечной инфекции.