В продаже уже появились первые арбузы

Но специалисты регионального управления Роспотребнадзора рекомендуют придерживаться нескольких простых правил при выборе полосатого лакомства. Их лучше не покупать вдоль автодорог из необорудованных торговых мест. Они могут впитать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

И еще строго запрещено вырезать кусочек на пробу, так как частички почвы, пыль могут попасть внутрь плода, что может привести к кишечной инфекции.