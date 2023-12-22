В Приютненском районе судом удовлетворены исковые заявления прокурора района о признании бездействия органов местного самоуправления незаконным

Прокурорской проверкой установлено, что органом местного самоуправления не принимаются меры по постановке двух объектов газоснабжения на учет в качестве бесхозяйных с целью дальнейшего принятия в муниципальную собственность.

Прокуратура района направила в суд 2 административных исковых заявления о признании бездействия органов местного самоуправления незаконным и возложении обязанности обратиться в орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество, с соответствующим заявлением.

Решениями Приютненского районного суда исковые требования прокуратуры района удовлетворены в полном объеме.

Устранение нарушений взято прокуратурой на контроль.