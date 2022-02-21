В преддверии профессионального праздника войск Национальной гвардии России состоялось торжественное мероприятие

Девиз службы - «Всегда на страже». Структура занимается охраной стратегических объектов, массовых мероприятий, к ним относятся спецподразделения ОМОН и СОБР. А еще росгвардейцы – это подразделения саперов, вневедомственной охраны и отделы лицензионно-разрешительной работы.

В праздник принято вручать государственные награды. Одной из таких является присвоение воинских званий. Более 40 военнослужащих и сотрудников ведомства получили специальные или досрочные чины. Вручили и отличительные награды от командования.

Росгвардейцев поздравил Глава региона Бату Хасиков, председатель правительства Юрий Зайцев и Начальник Управления Росгвардии по Калмыкии Наран Настинов.