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24 марта, 16:19
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В преддверии профессионального праздника войск Национальной гвардии России состоялось торжественное мероприятие

В преддверии профессионального праздника войск Национальной гвардии России состоялось торжественное мероприятие

Девиз службы - «Всегда на страже». Структура занимается охраной стратегических объектов, массовых мероприятий, к ним относятся спецподразделения ОМОН и СОБР. А еще росгвардейцы – это подразделения саперов, вневедомственной охраны и отделы лицензионно-разрешительной работы.

В праздник принято вручать государственные награды. Одной из таких является присвоение воинских званий. Более 40 военнослужащих и сотрудников ведомства получили специальные или досрочные чины. Вручили и отличительные награды от командования.

 Росгвардейцев поздравил Глава региона Бату Хасиков, председатель правительства Юрий Зайцев и Начальник Управления Росгвардии по Калмыкии Наран Настинов.

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