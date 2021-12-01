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24 декабря, 20:27
НовостиБлаготворительность

В преддверии праздника Всероссийский проект «Мечтай со мной» организовал акцию «Ёлка желаний»

В преддверии праздника Всероссийский проект «Мечтай со мной» организовал акцию «Ёлка желаний»

Новый год - это время чудес, встреч с самыми близкими и, конечно, подарков.

Всероссийская акция «Ёлка желаний» направлена на то, чтобы  как можно больше людей поверили в чудо. Впервые в ней приняла участие и Общественная палата Калмыкии.

Цель мероприятия – сотворить новогоднее чудо для детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и других категорий детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В ней могут принять участие не только министры, политики, бизнесмены, спортсмены, но и любой желающий.

 Смотрите наши видео на YouTube!
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