В преддверии Дня медицинского работника сегодня в стенах республиканской больницы чествовали сотрудников коллектива

Ежегодно профессиональный праздник отмечают в третье воскресенье июня. Чествуют всех тех, кто когда-то дал клятву Гиппократа. В медицине в Калмыкии трудится более 4 тысяч человек - врачи, медсестры, фельдшеры, работники «Скорой», санитары. Всех их объединяет общее желание — помогать тем, кто в этом нуждается. На торжественном мероприятии отличившихся работников здравоохранения отметили федеральными и республиканскими благодарностями, удостоили грамотами и дипломами.