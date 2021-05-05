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16 июня, 17:22
Новости

В преддверии Дня медицинского работника сегодня в стенах республиканской больницы чествовали сотрудников коллектива

Ежегодно  профессиональный праздник отмечают в третье воскресенье июня. Чествуют всех тех, кто когда-то дал клятву Гиппократа. В  медицине в Калмыкии трудится более 4 тысяч человек - врачи, медсестры, фельдшеры, работники «Скорой», санитары. Всех их объединяет общее желание — помогать тем, кто в этом нуждается. На торжественном мероприятии отличившихся работников здравоохранения отметили федеральными и республиканскими благодарностями, удостоили грамотами и дипломами.

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