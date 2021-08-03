В правительстве региона обсудили план развития конкуренции в Калмыкии

Сегодня под председательством главы кабинета министров республики Юрия Зайцева состоялось совещание, на котором обсудили вопросы, касающиеся плана мероприятий по программе «Содействие развитию конкуренции в Калмыкии».

Как было озвучено, на федеральном уровне Национальный план на 2021-2025 годы, разработанный в соответствии с Указом Президента во взаимодействии с заинтересованными органами госвласти и предпринимательским сообществом, уже утвержден. Субъекты должны представить свой план до 1 января.