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28 сентября, 20:03
НовостиЭкономика

В правительстве региона обсудили план развития конкуренции в Калмыкии

В правительстве региона обсудили план развития конкуренции в Калмыкии

Сегодня под председательством главы кабинета министров республики Юрия Зайцева состоялось совещание, на котором обсудили вопросы, касающиеся плана мероприятий по программе «Содействие развитию конкуренции в Калмыкии».

Как было озвучено, на федеральном уровне Национальный план на 2021-2025 годы, разработанный в соответствии с Указом Президента во взаимодействии с заинтересованными органами госвласти и предпринимательским сообществом, уже утвержден. Субъекты должны представить свой план до 1 января.

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