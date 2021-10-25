В посёлке Кетченеры скоро появится буддийский храм

23-метровое религиозное сооружение в самом центре поселке уже в следующем году планируют открыть жители райцентра. К началу строительных работ приступили летом прошлого года. На месте возведения хурула побывала наш корреспондент Элла Хаптаханова.

Геннадия Шарапова на этой стройке можно видеть каждый день. Здесь он проводит всё своё время. Под его контролем идут все монтажные и строительные работы. Им предшествовала большая подготовительная часть. 14 октября 2020 года бригада приступила к закладке фундамента. И хоть времени прошло немного, уже можно судить о масштабе будущего храма. Его высота по проекту достигнет 23 метров. Вокруг расположится парковая зона. А сам хурул должен стать культурным центром и настоящим местом духовности. Здесь же будет функционировать Центр по развитию калмыцкого языка. В цокольном этаже разместятся классы, большой зал, комнаты для монахов и многое другое.

Выбор места строительства Кетченеровского хурула неслучаен. Во время своего пасторского визита в Калмыкию в 1992 году его освятил Далай Лама ХIV. Идея постройки постоянно витала в воздухе. Но лишь в 2020 году на сходе граждан селяне создали оргкомитет и активно взялись за работу.

На возведении этого объекта трудятся люди разных возрастов и национальностей. Как и над созданием цаца и бурхн, ритуальных статуэток, несущих в себе сакральный смысл.

Кетченеровцы с благодарностью принимают помощь отовсюду. Она идёт не только от самих жителей села, но и от совершенно незнакомых людей из разных уголков страны. К примеру, над созданием статуэток работают не только волонтёры в Элисте и районах Калмыки, но и в Москве. Чтобы принять участие в этом в сам посёлок едут все, кому важен мир и покой как в своей душе, так и вокруг. Открыть свой хурул кетченеровцы планируют осенью следующего года.