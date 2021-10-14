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13 ноября, 13:04
НовостиСтроительство

В посёлке Аршан идёт второй этап строительства разводящих водопроводных сетей

В посёлке Аршан идёт второй этап строительства разводящих водопроводных сетей

С ходом работ ознакомились депутаты Элистинского городского собрания и убедились, что работы ведутся по плану. Протяжённость объекта составит более 11 километров. Половину труб установят в этом году, оставшиеся – в 2022.

Это позволит жителям 7 улиц завести воду в дома. Напомним, в 2019 году был реализован 1 этап строительства сетей, тогда, более 350 домов получили централизованное водоснабжение.

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